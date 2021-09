Arriva Astro di Amazon | robot casalingo che si muove come un cane

(Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI -ha tenuto il suo tradizionale evento autunnale di presentazione dell'hardware: aggiornata la linea Echo e presentato un piccolocarino che cammina liberamente per casauncon uno schermo intelligente.è stato battezzato il, ha tre ruote (due grandi davanti e una piccola dietro) e un "collo" da cui pende uno schermo, su cui sono disegnati due occhi espressivi per dargli più personalità. Lo schermo è fondamentalmente lo stesso di qualsiasi dispositivo intelligente della linea Echo di, consentendogli di visualizzare contenuti, effettuare videochiamate, fornire informazioni specifiche e così via. Solo che, in questo caso, è mobile. Inoltre, l'azienda di Seattle ha detto chepuò ...

Astro_Zag : @DitoAll Preferisco evitarlo, ma ci arriva. Anche al tagliere. -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Astro

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...con la Luna in sestile al vostroguida Urano, amica anche di Nettuno e Venere, solidali anche con voi: quando si parla di sentimenti e romanticismo siete sempre al primo posto. Il meglio...Mentre a settembrela medaglia bronzea nella crono individuale al mondiale su strada nello ... Filippo Ganna: Olimpiadi Tokyo 2020 In Giappone l'di Ganna splende ancor di più. Il 4 agosto ...Amazon Astro è un robot ma tranquilli, è pensato per aiutarvi all'interno delle mura domestiche. Il prezzo però non è particolarmente contenuto.Amazon pensa che i robot arriveranno in casa entro i prossimi 5 o 10 anni. Per questo ha iniziato a svilupparne uno proprio e oggi, durante la sua presentazione, ha svelato il nuovo Amazon Astro, un p ...