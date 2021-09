1 kg di cocaina in auto: arrestato consigliere comunale di Anela (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sassari, fermato per un controllo, consigliere comunale aveva 1 kg di cocaina in auto: arrestato. Virgilio Vannini, classe 1981 è stato eletto nel 2017 nella lista “Unidos pro Anela”. È stato arrestato e si trova ora in carcere il consigliere comunale di Anela, in provincia di Sassari, trovato in possesso di un chilo di cocaina Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sassari, fermato per un controllo,aveva 1 kg diin. Virgilio Vannini, classe 1981 è stato eletto nel 2017 nella lista “Unidos pro”. È statoe si trova ora in carcere ildi, in provincia di Sassari, trovato in possesso di un chilo di

