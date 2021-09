Zingaretti | Nicola | ' ciao papà | esempio come padre e nonno meraviglioso | grazie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - ". Non ce la facevi proprio a stare lontano da mamma eh! Sei andato. Buon viaggio e". Cosìsu Instagram ricorda ilAquilino. "per le favole di Lancillotto che mi raccontavi. Per gli innumerevoli pomeriggi al cinema, per le tue riflessioni discrete e per l'incredibile numero di libri che girava per casa. Per aver trasmesso a me e a tutta la nostra grande famiglia il valore dell'amore, del rispetto nei confronti degli altri, della gentilezzaqualità insieme al disprezzo per il sopruso e l'arroganza, l'orrore nei confronti delle ingiustizie". "Non usavi molte parole, bastava lo sguardo. Eper essere stato, oltre che unda cui si ...