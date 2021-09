Tumori, Buscarini (Fismad): "Nel 2020 per Covid -45% screening colon retto" (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos Salute) - "Il cancro del colon retto è il più comune tumore dell'apparato digerente, il secondo maggior killer in Europa. Tuttavia nel 2020, rispetto all'anno precedente, a causa del Covid nel nostro Paese c'è stato un calo degli screening (-45%) e degli italiani che hanno aderito agli inviti (-20%). Questo ha significato inevitabilmente una perdita di diagnosi di Tumori (-40%) e di adenomi avanzati (-43%), nonostante in Italia si registrino 50mila nuovi casi all'anno e ci sia ogni 25 minuti un italiano che muore di cancro colorettale. La prevenzione è fondamentale". Lo ha detto Elisabetta Buscarini, direttore Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Ospedale Maggiore di Crema, intervenendo alla tavola rotonda 'Servizio sanitario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) (Adnkronos Salute) - "Il cancro delè il più comune tumore dell'apparato digerente, il secondo maggior killer in Europa. Tuttavia nel, rispetto all'anno precedente, a causa delnel nostro Paese c'è stato un calo degli(-45%) e degli italiani che hanno aderito agli inviti (-20%). Questo ha significato inevitabilmente una perdita di diagnosi di(-40%) e di adenomi avanzati (-43%), nonostante in Italia si registrino 50mila nuovi casi all'anno e ci sia ogni 25 minuti un italiano che muore di cancro colorettale. La prevenzione è fondamentale". Lo ha detto Elisabetta, dire Uoc Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva Ospedale Maggiore di Crema, intervenendo alla tavola rotonda 'Servizio sanitario ...

Advertising

TV7Benevento : Tumori, Buscarini (Fismad): 'Nel 2020 per Covid -45% screening colon retto'... - italiaserait : Tumori, Buscarini (Fismad): “Nel 2020 per Covid -45% screening colon retto” - amiciibd : #Tumori: Elisabetta Buscarini @fismadcongress, 'nel 2020 per #Covid_19 -45% screening colon retto' Info |… - giornaleradiofm : Salute: Tumori: Buscarini (Fismad), 'nel 2020 per Covid -45% screening colon retto': Roma, 27 set. (Adnkronos Salut… -