Si stringe sempre più il cerchio attorno a Dazn

(Di martedì 28 settembre 2021), Upa chiede dati certificati MF – Milano Finanza, pagina 17, di Andrea Montanari. I weekend di calcio giocato e visto passano, ma i dati relativi agli ascolti non sono ancora univoci e continuano a far sorgere dubbi alle aziende che devono pianificare le inserzioni pubblicitarie. Perché Auditel, il soggetto vigilato da Agcom e autorizzato a pubblicarli, diffonde quotidianamente i numeri del mercato audiovisivo. Dati che però, come è emerso dall’inizio del campionato di Serie A, non sono mai in linea con quelli elaborati da Nielsen e diramati da, l’Ott che mettendo sul piatto (della Lega) 840 milioni annui, 340 milioni dei quali garantiti dal partner commerciale Tim, si è aggiudicato i diritti televisivi delle 10 partite di ogni singola giornata (sette in esclusiva) per il periodo 2021-2024. Così, dopo gli interventi dell’Agcom, che ha aperto ...