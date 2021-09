Saipem, a Milano assolti gli imputati per aggiotaggio per caso profit warning del 2013. Prescritto il falso in bilancio (Di martedì 28 settembre 2021) Assoluzione per un reato e prescrizione, già riconosciuta dall’accusa, per un altro. Il Tribunale di Milano, al termine del processo con al centro false comunicazioni al mercato prima del profit warning del 2013 e, quindi, l’accusa di aggiotaggio, ha assolto Saipem, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. assolti perché il fatto non sussiste anche l’ex vicepresidente ed ex amministratore delegato Pietro Tali e altre tre persone. La corte ha assolto la società – imputata per la legge 231 sulla responsabilità degli enti – “per insussistenza dei reati presupposti“. Il reato di falso in bilancio contestato è stato riconosciuto come Prescritto dal pubblico ministero titolare dell’accusa. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Assoluzione per un reato e prescrizione, già riconosciuta dall’accusa, per un altro. Il Tribunale di, al termine del processo con al centro false comunicazioni al mercato prima deldele, quindi, l’accusa di, ha assolto, imputata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.perché il fatto non sussiste anche l’ex vicepresidente ed ex amministratore delegato Pietro Tali e altre tre persone. La corte ha assolto la società – imputata per la legge 231 sulla responsabilità degli enti – “per insussistenza dei reati presupposti“. Il reato diincontestato è stato riconosciuto comedal pubblico ministero titolare dell’accusa. Le ...

