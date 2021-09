Roma, allacci abusivi nelle palazzine Ater a Tor Bella Monaca: 4 denunciati, c’è anche il nipote del boss Moccia (Di martedì 28 settembre 2021) Hanno passato al setaccio le palazzine Ater di via Amico Aspertini e via Giovanni Battista Scozza, nel quartiere Tor Bella Monaca, e hanno scoperto diversi allacci abusivi alla rete elettrica. E’ per questo che i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, che hanno fatto irruzione negli edifici con il personale delle società Areti e Ater, hanno denunciato 4 persone per furto aggravato perché, in concorso tra loro, si erano impossessate dell’energia elettrica con un allaccio illegale. allacci abusivi a Tor Bella Monaca: 4 denunce Gli allacci sono stati immediatamente interrotti, le utenze sono state staccate e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Hanno passato al setaccio ledi via Amico Aspertini e via Giovanni Battista Scozza, nel quartiere Tor, e hanno scoperto diversialla rete elettrica. E’ per questo che i Carabinieri della StazioneTor, che hanno fatto irruzione negli edifici con il personale delle società Areti e, hanno denunciato 4 persone per furto aggravato perché, in concorso tra loro, si erano impossessate dell’energia elettrica con uno illegale.a Tor: 4 denunce Glisono stati immediatamente interrotti, le utenze sono state staccate e i ...

