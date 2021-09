Perugia, sgominata banda dedita a scippi e furti nelle case: in 12 su 16 incassavano il Rdc (Di martedì 28 settembre 2021) Perugia, sgominata una banda di 16 criminali imparentati uno con l’altro e dediti a furti nelle case: 12 di loro percepivano il Rdc. Dunque, al lungo, sconcertante elenco di abusivi del Reddito di cittadinanza, che beffano legge e concittadini, si aggiunge l’ultima vicenda che arriva dall’Umbria. Dove le indagini delle forze dell’ordine hanno consentito di sgominare un’organizzazione dedita al crimine. In particolare ai furti negli appartamenti. Un consorzio malavitoso composto da 16 elementi: 12 dei quali percepivano indebitamente il sussidio di Stato. Dunque, sulla base dei riscontri e delle accuse formulate, la polizia di Stato locale, con un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Perugia, ha eseguito i fermi di a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021)unadi 16 criminali imparentati uno con l’altro e dediti a: 12 di loro percepivano il Rdc. Dunque, al lungo, sconcertante elenco di abusivi del Reddito di cittadinanza, che beffano legge e concittadini, si aggiunge l’ultima vicenda che arriva dall’Umbria. Dove le indagini delle forze dell’ordine hanno consentito di sgominare un’organizzazioneal crimine. In particolare ainegli appartamenti. Un consorzio malavitoso composto da 16 elementi: 12 dei quali percepivano indebitamente il sussidio di Stato. Dunque, sulla base dei riscontri e delle accuse formulate, la polizia di Stato locale, con un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di, ha eseguito i fermi di a ...

Advertising

SecolodItalia1 : Perugia, sgominata banda dedita a scippi e furti nelle case: in 12 su 16 incassavano il Rdc - andreastoolbox : Perugia: sgominata banda specializzata in furti in casa, 12 prendevano reddito cittadinanza - Rai News… - RassegnaZampa : #Perugia, banda di ladri sgominata: rubavano negli appartamenti e 12 di loro avevano il #RedditoDiCittadinanza - Scisciano : Perugia: sgominata la banda dedita ai furti in abitazione – Dodici di loro beneficiano del reddito di cittadinanza… - AgenziaOpinione : POLIZIA DI STATO – PERUGIA * « SGOMINATA LA BANDA DEDITA AI FURTI IN ABITAZIONE, DODICI DI LORO BENEFICIANO DEL RED… -