Oro | IEG ad Arezzo con il primo “Summit del Gioiello Italiano”

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Nasce ildel”, una iniziativa che verrà organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con il Comune die le Associazioni della filiera dell’oro a metà novembre. Un evento che vuole essere una anticipazione della consueta esposizione annuale Gold/Italy, prevista dal 23 al 25 ottobre e rinviata al 2022 per effetto delle restrizioni Covid, che ancora non consentono ai buyer asiatici ed americani di raggiungeree l’Italia. Ilsarà un nuovo evento che porterà adtutti i rappresentanti del SistemaItalia e rappresenterà un vero e proprio vertice del settore,per discutere sulle strategie in questa fase di rilancio.

