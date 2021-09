Nasce Sky Academy Digital, la sfida per una soluzione digitale alla tutela dell'ambiente per ragazzi dagli 8 ai 18 anni (Di martedì 28 settembre 2021) Per partecipare, gli insegnanti potranno registrare le loro classi sul sito della Sky Academy Digital all'indirizzo www.skyAcademy.it. Gli studenti avranno poi tempo fino al prossimo 28 febbraio per ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Per partecipare, gli insegnanti potranno registrare le loro classi sul sitoa Skyall'indirizzo www.sky.it. Gli studenti avranno poi tempo fino al prossimo 28 febbraio per ...

Advertising

PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #LavoroeFormazione Nasce Sky Academy Digital, l’iniziativa dedicata alle scuole italiane che promuove lo sviluppo delle comp… - ITALICOM1 : #LavoroeFormazione Nasce Sky Academy Digital, l’iniziativa dedicata alle scuole italiane che promuove lo sviluppo d… - sportli26181512 : Nasce 'Champions for change' con un flashmob a Milano: 'Champions for change', movimento di sport social responsibi… - Fab_Sky_Walker : Ritengo che qui il problema non sia il team di sviluppo ma piuttosto le risorse messe a loro disposizione. Da un'is… - giugiulone : RT @SkyTG24: Nasce il Premio Sergio Bonelli, dedicato ad un padre del fumetto -