Nadef | ecco le stime del governo per il 2021 | Pil in crescita del 6% e deficit al 9 | 5%

(Di martedì 28 settembre 2021) Unadel prodotto interno lordo del 6%, con unche, per l’anno in corso, si attesterebbe al 9,5%. Sono queste leche emergono dalla cabina di regia sulla nota di aggiornamento al documento di economia e finanzapresieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Cominciata alle 17.30, è durata circa un’ora e ha visto la partecipazione dei ministri coinvolti: Franco, Stefani, Patuanelli, Speranza, Franceschini, Bonetti, Gelmini. Per i prossimi anni, tra il 2022 e il 2024, ci sarebbero margini per un punto di Pil all’anno per nuovi interventi: si parla di circa 18 miliardi ogni anno. Oltre alledi, dalla riunione emerge una probabile proroga al 2023 del Superbonus. Stando a quanto riferiscono fonti ministeriali, il...

...alle ristrutturazioni green nella Nota di aggiornamento al Def (). La proroga dovrebbe poi essere inserita in manovra. Probabile un collegato sul salario minimo nel documento. Sul tavolo non c'era la delega fiscale che non arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri che è in programma mercoledì 29 settembre alle 9,30 proprio per il varo della. Roma, 28 set. (Adnkronos) - Probabile collegato sul salario minimo nel documento. E' quanto riferiscono fonti di maggioranza al termine della cabina di regia a palazzo Chigi sulla Nadef. L'effetto rimbalzo post-pandemia è ben visibile dopo l'illustrazione di certi numeri. Una crescita per l'anno in corso stimata al 6% e un deficit che si attesta al 9,5%. Un punto di Pil da spendere tr ...