Milan-Atletico Madrid 1-2. Numeri e statistiche (Di martedì 28 settembre 2021) Il tabellino di Milan-Atletico Madrid 1-2, gara valida per la seconda giornata di Champions League. Questa è la prima volta che il Milan non ha vinto nessuna delle prime due partite di una fase a gironi di Champions League. Il Milan ha perso tutte le ultime quattro gare giocate in Champions League, tre di queste contro l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è la prima squadra a vincere un incontro di Champions League contro il Milan nonostante si trovava in svantaggio all'80° minuto di gioco a partire dal Galatasaray nel novembre 1999 (2-3). Il Milan non subiva almeno 22 conclusioni in una gara casalinga di Champions League da dicembre 2013, contro l'Ajax (25). Rafael Leão ha segnato il primo gol ...

