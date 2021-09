Luis Suarez e l’esame-farsa | oggi l’udienza preliminare

(Di martedì 28 settembre 2021) Casoed esameper la cittadinanza italiana del calciatore,a Perugiaper l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l’ex dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina e per l’avvocato della Juventus Maria Turco per i quali i pm hanno chiesto il rinvio a giudizio in relazione al caso. Falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale le accuse a vario titolo contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Nell’avviso di fissazione delè stata individuata come parte offesa l’Università per Stranieri di Perugia. In particolare, i pm contestano il reato di falso ideologico in concorso all’ex rettrice dell’Università ...

Pm chiedono il rinvio a giudizio per l'ex rettrice dell'università per Stranieri di Perugia, l'ex dg, una professoressa e l'avvocato della Juventus Casoed esame farsa per la cittadinanza italiana del calciatore , oggi a Perugia l'udienza preliminare per l'ex rettrice dell'università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l'ex dg Simone ...PERUGIA - A dodici mesi e pochi spicci dallo scandalo dell'esame 'farsa' diall'Università per stranieri, inizia oggi l'udienza preliminare a carico dell'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, del direttore generale Simone Olivieri, della professoressa Stefania Spina e ...Caso Luis Suarez ed esame farsa per la cittadinanza italiana del calciatore, oggi a Perugia l’udienza preliminare per l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per l’ex dg Simo ...PERUGIA - A dodici mesi e pochi spicci dallo scandalo dell'esame «farsa» di Luis Suarez all'Università per stranieri, inizia oggi l'udienza preliminare a ...