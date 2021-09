Libri scolastici | è flop dell’usato e degli acquisti online Le librerie ringraziano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 settembre 2021) Il fascino del libro nuovo non tramonta mai. Una regola che vale non solo per le letture ‘di piacere’ ma che si conferma anche per i testi. Perché la pandemia, con i suoi riflessi negativi sulla capacità di spesa di molte famiglie, non sembra incidere più di tanto sulle abitudiniitaliani. Secondo un sondaggio effettuato dal nostro portale Skuola.net – su un campione di 3.500 alunni di scuole medie e superiori - al ritorno sui banchi, ben 7 studenti su 10 avranno negli zaini soprattuttonuovi: il 33% praticamente tutti, il 37% la maggior parte. Non solo, l’appeal dei testi nuovi è in crescita rispetto al recente passato: in un’indagine simile del 2019 (quindi in era pre-Covid) il dato si fermava al 66%; numeri poi confermati nel 2020. Solamente nelle regioni del Sud, laddove forse la crisi si sta facendo sentire ...