Lego | profitti raddoppiati nel 1° semestre grazie a domanda giochi in lockdown

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –– azienda danese produttrice di giocattoli e famosa per la sua linea di mattoncini assemblabili – ha più che raddoppiato i suoinel primodel 2021,all’alta richiesta diriscontrata dalle famiglie in. I ricavi per i sei mesi al 30 giugno sono cresciuti del 46% a 23 miliardi di corone danesi (oltre 3 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo del 2020. Le vendite ai consumatori sono cresciute del 36%, un risultato superiore a quello dell’intero mercato dei giocattoli. L’utile operativo è stato di 8 miliardi di corone danesi (oltre 1 miliardo di euro), con un aumento del 104% rispetto al primo2020, “nonostante un ambizioso programma di investimenti strategici per sostenere la crescita a lungo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lego profitti

