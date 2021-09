L' editoriale del Direttore | ripensare il Motociclismo

(Di martedì 28 settembre 2021) Partiamo da un presupposto imprescindibile del nostro sport: il coefficiente di rischio è più elevato rispetto ad altre discipline. E per quanti passi da gigante si possano fare per cercare di ...

Advertising

Montecitorio : “Gli avvenimenti cileni sono stati e sono vissuti come un dramma da milioni di uomini sparsi in tutti i continenti”… - federicosarica : Le tre promesse del nuovo @GQitalia - mariellarosati : @RosiPolimeni Nel cerchio magico del leader del M5s ci sono l’avvocato Alpa e Luca Di Donna, un docente che ha inca… - KPMG_Italy : Domani appuntamento con il ‘Pre-festival del Futuro’, promosso da @HBRItalia, Eccellenze d’Impresa e Gruppo Editori… - autosprint : L'editoriale del Direttore: I diavoli e l'acqua santa -

Ultime Notizie dalla rete : editoriale del

Autosprint.it

Partiamo da un presupposto imprescindibilenostro sport: il coefficiente di rischio è più elevato rispetto ad altre discipline. E per quanti passi da gigante si possano fare per cercare di minimizzarlo, bisogna sempre considerarlo come ...A legare le 4 manifestazioni é un inedito progetto"Trame Urbane" che vede protagonisti ... Il programma2021 - che richiede la prenotazione e il Green Pass per le visite guidate o gli ...L'Antitrust chiede correzioni alla direttiva sul copyright. Secondo l'autorità la norma è scritta male e pone problemi di concorrenza ...Bargiggia ha, poi, voluto riportare un commento personale, sulla sua pagina Twitter contro Steven Zhang: "Da tempo sostengo che i cinesi sono dei "sola" come dicono a Roma. Dei pataccari che è meglio ...