La Bestia e la gogna mediatica "È la stampa bellezza" ma con i social... (Di martedì 28 settembre 2021) Lungi da noi allungare la lista degli indignati, sorpresi, o esterrefatti per le notizie che improvvisamente hanno colpito e affondato uno dei protagonisti occulti della "politica-spettacolo" italiota. Molti, ma non tutti, conoscevano tal Luca Morisi, uomo ombra, ghost writer e ispiratore della comunicazione aggressiva del Capitano della Lega Segui su affaritaliani.it

AzzolinaLucia : Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia… - MediasetTgcom24 : Morisi indagato, l'inventore della 'Bestia' social di Salvini alla gogna sul Web: 'Scusi, lei spaccia?'… - Maurizi15378419 : RT @AzzolinaLucia: Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia' ha… - ginval64 : RT @AzzolinaLucia: Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia' ha… - RosarioPalumbo3 : RT @AzzolinaLucia: Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia' ha… -