Inter | Inzaghi | «Shakhtar ambizioso | dovremo fare ottima partita»

Il percorso dello Shakhtar "è stato davvero ottimo, due anni fa hanno raggiunto la semifinale di Europa League ad esempio. E' un club ambizioso e vorranno crearci dei problemi". Così Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk allenato da Roberto De Zerbi. "Non credo sia già decisiva, ma di sicuro è molto, molto importante. Lo Shakhtar è un'ottima squadra, ben allenata. Giocano bene al calcio e ci sono individualità molto importanti", ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. "dovremo fare un'ottima partita, ma già con l'Atalanta la squadra mi è piaciuta molto, contro un avversario di assoluto valore".

