GABRIEL GARKO | HO DETTO NO ALL’ONORE E RISPETTO 6 BASTA ROBE INFINITE ALLA BEAUTIFUL!

(Di martedì 28 settembre 2021) Sono passati 20 anni dprima stagione de “Il Bello delle Donne”, la fiction di Canale 5 che l’ha lanciato, e 15 anni dpremiere de “L’Onore e il”, la fiction che l’ha consacrato.è passato da un set all’altro, da un successo all’altro finosua ultima apparizione come attore, la quinta stagione della saga di Tonio Fortebracci, il ruolo più famoso della sua carriera. Intervistato dal Fatto Quotidiano, l’attore che l’anno scorso ha confessato pubblicamente la sua omosessualità pensa al privato, vorrebbe un figlio (“ci sto pensando seriamente) e sta vagliando molti copioni, in attesa del ruolo giusto che lo faccia tornare sul set, che sia cinema o una serie per il piccolo schermo. Quattro anni di stop dopo che nel 2017 calò il sipario su L’Onore e il ...

In seguito al coming out l'attore ha ripreso in mano la propria vita e ora sogna una famiglia.sogna di diventare ...Dopo il coming out fatto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip,si è aperto in una nuova intervista parlando della sua nuova vita, della sua relazione e del suo desiderio di diventare padre. L'attore 49enne, al secolo DarioOliviero, ha ...In una nuova intervista Gabriel Garko ha parlato del suo desiderio di avere un figlio con il nuovo compagno, col quale confessa di vivere la terza relazione più importante della sua vita sentimentale.L'attore Gabriel Garko, in un'intervista, ha raccontato del suo coming out ed ha svelato il suo grande desiderio.