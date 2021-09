Ferrari | informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato sul MTA e sul NYSE, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di, dal 20 al 24 settembre 2021, un totale di 37.252ordinarie al prezzo medio unitario di 182,8492 euro, per un controvalore pari a 6.811.499,49 euro. Dall’annuncio della quarta tranche del programma di acquisto didell’11 marzo 2021 fino al 24 settembre 2021 il corrispettivo totale investito è stato: • 117.383.881,72 euro per n. 676.701ordinarie acquistate sul MTA• 35.085.412,22 USD (29.477.402,39 euro) per n. 166.566ordinarie acquistate sul NYSE Al 24 settembre 2021deteneva pertanto 9.755.778...

Ferrari informativa

