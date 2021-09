Covid, via libera del Cts all’aumento della capienza massima di stadi, teatri e cinema (Di martedì 28 settembre 2021) Il governo potrebbe presto decidere di allentare le restrizioni anti-Covid sulle manifestazioni sportive e culturali, dopo l’estensione dell’obbligo del green pass a tutti i lavoratori decisa nelle scorse settimane. Secondo il Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministero della Salute, che ieri si è è riunito per esprimere un parere chiesto dal governo, sarà possibile aumentare la capienza massima all’interno di stadi e palazzetti dello sport fino al 75% per le strutture all’aperto e al 50% in quelle al chiuso nelle regioni in zona bianca. Sempre in zona bianca, all’interno di cinema, teatri e sale da concerto la capienza potrà invece essere portata fino al 100% all’aperto e all’80% al chiuso, con la possibilità di rivedere le indicazioni nel corso ... Leggi su tpi (Di martedì 28 settembre 2021) Il governo potrebbe presto decidere di allentare le restrizioni anti-sulle manifestazioni sportive e culturali, dopo l’estensione dell’obbligo del green pass a tutti i lavoratori decisa nelle scorse settimane. Secondo il Comitato tecnico-scientifico (Cts) del ministeroSalute, che ieri si è è riunito per esprimere un parere chiesto dal governo, sarà possibile aumentare laall’interno die palazzetti dello sport fino al 75% per le strutture all’aperto e al 50% in quelle al chiuso nelle regioni in zona bianca. Sempre in zona bianca, all’interno die sale da concerto lapotrà invece essere portata fino al 100% all’aperto e all’80% al chiuso, con la possibilità di rivedere le indicazioni nel corso ...

