Clima | Cingolani “Aperti a qualsiasi idea innovativa dei giovani”

(Di martedì 28 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con gli attivisti dei Fridays for Future “diciamo le stesse cose, perchè i due contributi delle attiviste sono stati molto chiari: bisogna ricordare ai Paesi avanzati che devono versare 100 miliardi ai Paesi poveri e che non bastano nemmeno, dovremmo fare di più. Bisogna ricordare anche che siamo in ritardo con la tabella di marcia, la C02 prodotta continua ad aumentare e continua ad aumentare il trend di riscaldamento. Questo lo abbiamo detto tutti quanti. E’ chiaro che iin questo momento hanno un ruolo di spinta, devono creare l’onda di commozione ma anche di contestazione e di protesta, d’altro canto le istituzioni devono trovare soluzioni, ma se fossero semplici le avremmo già trovate e applicate. Qualunque cosa noi facciamo nella direzione del cambiamentotico ha impatti sociali estremamente complessi: purtroppo ...

... dunque, che punta ad essere la continuazione ideale degli scioperi per ildegli ultimi anni. ... Un'accusa risuonata nello stesso intervento di Greta, dal palco condiviso coned altri, ...Lo ha detto il ministro per la Transizione Energetica Robertoall'incontro 'Sviluppo ... quella di unsostenibile per le future generazioni e quella di una società sostenibile. Le ...ROMA (ITALPRESS) - Con gli attivisti dei Fridays for Future "diciamo le stesse cose, perchè i due contributi delle attiviste sono stati molto chiari: biso ...Il G20 delle infrastrutture, in corso a Genova, è il trionfo delle contraddizioni: continua a menzionare la necessità di ridurre le emissioni di CO2, ma propone infrastrutture che arrivano dal secolo ...