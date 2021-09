Cartabianca | ospiti stasera | 28 settembre 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Cartabianca ospiti

Marco Zonetti per 'VigilanzaTv.it' BIANCA BERLINGUER E LUCA TELESE Presi nel tourbillon della curiosità per il ritorno di Mauro Corona a #presentato da Bianca Berlinguer, fra i cui- come denunciato dal Segretario della Commissione ......5% (843mila spettatori e il 4,5% di share sette giorni prima) Su Rai3 la seconda puntata di #, con Bianca Berlinguer alla conduzione, il ritorno di Mauro Corona e tra gliMassimo ...La politica, la questione green pass e clima al centro della puntata di martedì 28 settembre di “#CartaBianca”, in onda alle 21.20 su Rai3. A meno di una settimana dal voto in tante città per l’elezio ...CartaBianca stasera martedì 28 settembre su Rai 3 gli ospiti e i temi trattati, Mauro Corona ancora ospite di Bianca Berlinguer ...