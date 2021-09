Canada | minatori intrappolati | corsa contro il tempo per salvarli Le ultime notizie

Advertising

Montreal, 27 settembre 2021 - Corsa contro il tempo, in, per mettere in salvo i 39intrappolati da oltre 24 ore a Sudbury . Un'incidente avvenuto domenica pomeriggio ha interrotto l'accesso principale alla miniera di Totten, impedendo la ...in corso inun'operazione per evacuare 39che sono intrappolati sotto terra da oltre 24 ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l'entrata della mina Totten Mine a ovest di Subdury, in ...In 39 bloccati a oltre 900 metri sotto l'entrata principale. "Raggiunti dai soccorritori,hanno ricevuto cibo e acqua" ...È in corso in Canada un'operazione per evacuare 39 minatori che sono intrappolati sotto terra da oltre 24 ore, dopo che un problema meccanico ha bloccato l'entrata della mina Totten Mine a ovest di Su ...