Aiuto! Stai con un possessivo? Scoprilo con questa classifica dell’oroscopo

(Di martedì 28 settembre 2021) Vuoi sapere secon uno dei segni zodiacali più possessivi di tutto l’oroscopo? Abbiamo lagiusta per te: la controlliamo insieme? Fin da piccoli ci hanno insegnato, sbagliando, che gelosia e possessività fossero sinonimi d’amore incondizionato. Potremmo aprire una lunga discussione a riguardo e spiegarti perché essere possessivi non è poigrandissima L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Roberta92436957 : RT @GiuBraun: Tommaso stai zitto perché ti stai scavando la fossa da solo fallito del cazzo, ti serve aiuto altro che stare nei programmi… - frances06455734 : Aiuto Alfonso oggi stai lanciando bombe in quella casa ?? #gfvip - GiuBraun : Tommaso stai zitto perché ti stai scavando la fossa da solo fallito del cazzo, ti serve aiuto altro che stare nei programmi #gfvip - sol_debora : RT @Viviana_Caruso: Io sono certa che Day sente che ci sei….e questo le sarà di aiuto anche da lontano. Grazie @14Cannavo per la forza che… - caleee12 : @OhhMyreal Ma cosa stai dicendo aiuto rilassati che ti ripeto che il fegato è solo uno amico -

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto Stai

CheDonna.it

... 'Come hai fatto con Tommaso orastrumentalizzando la solidarietà femminile, smettila'. E a ... 'Ti assicuro che quel ragazzo ha bisogno d', ha dei seri problemi non va messo alla gogna ...Anche se a volte il tuo umore si abbassa un po',bene e presto starai molto meglio. In salute, ... Riceveraiper i tuoi problemi e sentirai il sostegno di chi ti circonda. In amore, il tuo ...Le aree protette amazzoniche a uso sostenibile sono sostenute da agenzie governative per espandere la protezione della foresta amazzonica in Brasile.