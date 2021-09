Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 27/09/21 (Di lunedì 27 settembre 2021) Maaamma mia, regà, ma vogliamo parlare di che MACIGNO CLAMOROSO è Ida Platano? PESAAAAANTE che più PESAAAAANTE non si può, ma aiuto! Cioè, ringraziasse Madre Natura d’essere una bella donna, perché è di una pesantezza così devastante, prematura e intollerabile che senza l’aspetto gradevole rimarrebbe a secco di pretendenti più velocemente della sua amica Gemma Galgani, me sa. Ci ha sfrantumato tutto lo sfrantumabile per anni appresso a Riccardo Guarnieri che non le dava tutte le attenzioni che lei avrebbe voluto, e mo che ha di fronte un ragazzo come Marcello che sente solo lei (e la sente fino alle 4 di mattina in videoChiamata, perché sentire solo la sua voce non gli basta, la vuole anche vedere), le palesa esplicitamente il suo interesse in mondovisione e – nonostante sia nel bel mezzo di un trasloco – piuttosto non dorme per 40 ore di fila pur di finire in tempo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 27 settembre 2021) Maaamma mia, regà, ma vogliamo parlare di che MACIGNO CLAMOROSO è Ida Platano? PESAAAAANTE che più PESAAAAANTE non si può, ma aiuto! Cioè, ringraziasse Madre Natura d’essere una bella donna, perché è di una pesantezza così devastante, prematura e intollerabile che senza l’aspetto gradevole rimarrebbe a secco di pretendenti più velocemente della sua amica Gemma Galgani, me sa. Ci ha sfrantumato tutto lo sfrantumabile per anni appresso a Riccardo Guarnieri che non le dava tutte le attenzioni che lei avrebbe voluto, e mo che ha di fronte un ragazzo come Marcello che sente solo lei (e la sente fino alle 4 di mattina in videomata, perché sentire solo la sua voce non gli basta, la vuole anche vedere), le palesa esplicitamente il suo interesse in mondovisione e – nonostante sia nel bel mezzo di un trasloco – piuttosto non dorme per 40 ore di fila pur di finire in tempo ...

