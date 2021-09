“Sei un piccolo Petain”, si accende lo scontro a Caserta a pochi giorni dal voto (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBotta e risposta al vetriolo a Caserta tra il sindaco uscente Carlo Marino, candidato del centrosinistra, e il suo avversario del centrodestra, l’esponente leghista Gianpiero Zinzi. Ad accendere lo scontro, a pochi giorni dal primo turno, è stato il sindaco uscente Marino che – nel corso di un appuntamento elettorale, alla presenza tra gli altri, degli ex ministri Boccia e Amendola – ha dato al suo sfidante del “piccolo Petain” rievocando la figura del famigerato generale francese che durante il secondo conflitto mondiale passò dalla parte dei nazisti tradendo il suo Paese. La replica di Zinzi arriva con una nota d’agenzia: “Il sindaco Marino – dice – stasera senza un apparente motivo mi ha definito piccolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBotta e risposta al vetriolo atra il sindaco uscente Carlo Marino, candidato del centrosinistra, e il suo avversario del centrodestra, l’esponente leghista Gianpiero Zinzi. Adre lo, adal primo turno, è stato il sindaco uscente Marino che – nel corso di un appuntamento elettorale, alla presenza tra gli altri, degli ex ministri Boccia e Amendola – ha dato al suo sfidante del “” rievocando la figura del famigerato generale francese che durante il secondo conflitto mondiale passò dalla parte dei nazisti tradendo il suo Paese. La replica di Zinzi arriva con una nota d’agenzia: “Il sindaco Marino – dice – stasera senza un apparente motivo mi ha definito...

