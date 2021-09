Referendum eutanasia, la Cei: "Sconfitta dell'umano" (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano, 27 settembre 2021 - Per il presidente della Cei Gualtiero Bassetti il Referendum sull'eutanasia rappresenta " una Sconfitta dell'umano ". Suscita "una grave inquietudine la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Città del Vaticano, 27 settembre 2021 - Per il presidentea Cei Gualtiero Bassetti ilsull'rappresenta " una". Suscita "una grave inquietudine la ...

Advertising

Internazionale : La raccolta di firme digitali sugli ultimi referendum è un successo. Ma non si spiega perché il parlamento non è in… - Agenzia_Ansa : Referendum Eutanasia Legale, superato 1 milione di firme. Associazione Coscioni, pronta certificazione per 500 mila… - bendellavedova : Oggi al @corriere Enrico Letta sui Referendum Cannabis-Eutanasia dice “Rifletteremo nelle prossime settimane”. Enri… - MediasetTgcom24 : Eutanasia, Cei: 'Il referendum suscita grave inquietudine' #Eutanasia - minchiachefiga : RT @atterismo: Stiamo cercando di far approvare un referendum per legalizzare l’eutanasia, uno per la cannabis, uno contro la caccia, difen… -