Preziosi | ' Non comprerò la Salernitana'

"La Salernitana? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no". Enrico Preziosi ha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto della Salernitana.

