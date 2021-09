MotoGP, GP Americhe 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 1-3 ottobre (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo due anni e mezzo, il Motomondiale sta per volare oltreoceano. Il quart’ultimo appuntamento della stagione 2021 sarà il Gran Premio delle Americhe, che si terrà sulla pista di Austin, in Texas. Dunque MotoGP, Moto2 e Moto3 correranno sul continente americano per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19. I tre titoli appaiono tutti prenotati. In MotoGP Fabio Quartararo può ormai permettersi di fare il “ragioniere”, avendo 48 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, reduce però da due vittorie consecutive. In Moto2 Remy Gardner ha già da tempo cominciato a gareggiare in controllo, con l’obiettivo di contenere il compagno di squadra Raul Fernandez, lontano 34 lunghezze. Infine in Moto3 il Mondiale appare prenotato da Pedro Acosta sin dalle primissime gare del 2021, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo due anni e mezzo, il Motomondiale sta per volare oltreoceano. Il quart’ultimo appuntamento della stagionesarà il Gran Premio delle, che si terrà sulla pista di Austin, in Texas. Dunque, Moto2 e Moto3 correranno sul continente americano per la prima volta dallo scoppio della pandemia di Covid-19. I tre titoli appaiono tutti prenotati. InFabio Quartararo può ormai permettersi di fare il “ragioniere”, avendo 48 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, reduce però da due vittorie consecutive. In Moto2 Remy Gardner ha già da tempo cominciato a gareggiare in controllo, con l’obiettivo di contenere il compagno di squadra Raul Fernandez, lontano 34 lunghezze. Inin Moto3 il Mondiale appare prenotato da Pedro Acosta sin dalle primissime gare del, ma ...

