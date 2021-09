Metodo Italiano: 4-3-3 e sfrontatezza le due stradi per diventare grande (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono bastati poco più di due mesi a Vincenzo Italiano per cambiare la mentalità di una Fiorentina irriconoscibile nelle ultime stagioni. Una squadra spenta, impaurita, schiava delle brutte figure è diventata una squadra sfrontata, sempre a testa alta vogliosa di riprendersi quanto lasciato negli ultimi tempi. A parte qualche innesto importante sul mercato, Nico Gonzalez su tutti, è servito tutto l’ardore, la passione e preparazione del nuovo tecnico ex Spezia per invertire il trend. In tanti l’anno scorso pensavano ai liguri come una delle sicure retrocesse invece Italiano, con il monte ingaggi più bassi della serie A e tanti giocatori alla prima esperienza in massima serie, è riuscito a salvarsi senza mai abbandonare i suoi principi. Già dal capolavoro Trapani, passando per la vittoria nei play-off proprio con gli spezzini si era capito come l’ex ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Sono bastati poco più di due mesi a Vincenzoper cambiare la mentalità di una Fiorentina irriconoscibile nelle ultime stagioni. Una squadra spenta, impaurita, schiava delle brutte figure è diventata una squadra sfrontata, sempre a testa alta vogliosa di riprendersi quanto lasciato negli ultimi tempi. A parte qualche innesto importante sul mercato, Nico Gonzalez su tutti, è servito tutto l’ardore, la passione e preparazione del nuovo tecnico ex Spezia per invertire il trend. In tanti l’anno scorso pensavano ai liguri come una delle sicure retrocesse invece, con il monte ingaggi più bassi della serie A e tanti giocatori alla prima esperienza in massima serie, è riuscito a salvarsi senza mai abbandonare i suoi principi. Già dal capolavoro Trapani, passando per la vittoria nei play-off proprio con gli spezzini si era capito come l’ex ...

