Luca Morisi indagato per cessione di stupefacenti: "Non ho commesso alcun reato" (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI - Luca Morisi, l'ex guru social di Matteo Salvini, è indagato dalla Procura di Verona per cessione di stupefacenti. La notizia è riportata questa mattina da Repubblica e Corriere della Sera. L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia di carabinieri che hanno perquisito la sua cascina a Belfiore, paesino in provincia di Verona, e trovato alcune dosi di droga. Tutto comincia a metà agosto quando durante un controllo vengono fermati tre giovani e nell'auto hanno un flacone di droga liquida, che dicono gli sia stata fornita da Morisi. Da qui la perquisizione nell'alloggio dello spin doctor di Salvini, dove i carabinieri trovano un modesto quantitativo di droga, compatibile con l'uso personale, la cui detenzione fa comunque incorrere nell'illecito amministrativo e ...

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - enniogiannascol : @LaVeritaWeb Salviniiiii, il tuo pupillo è indagato per droga ???????????????adesso andrai a citofonare? Luca Morisi… - Guli__1979 : RT @Guli__1979: Luca #Morisi ha spiegato le ragioni dell'addio a #Salvini: 'Volevo un blog di cucina che fosse solo mio'. -