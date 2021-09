Lazio, Pedro e il gol dell'ex: «Derby speciale» (Di lunedì 27 settembre 2021) “È stato un Derby speciale per me, mi hanno detto che solo due giocatori hanno siglato gol con entrambe le maglie, ma comunque l’importante è aver conquistato la vittoria. Arrivavamo da un momento negativo, la squadra è stata perfetta. Sono molto contento di aver messo a segno il gol, andare a segno è stato molto importante per la gente ed anche per noi”. Così nel post gara del Derby tra Lazio e Roma, Pedro è intervenuto a Lazio Style Channel. “Sarri è stato uno dei migliori della partita, un allenatore top. Ha preparato bene la gara e sa sempre come motivare i giocatori in questo tipo di partite. La fiducia riposta in me dal mister è importante, anche per questo dopo il gol ho voluto festeggiare con lui. Con la vittoria di oggi prendiamo fiducia per le prossime gare”, ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “È stato unper me, mi hanno detto che solo due giocatori hanno siglato gol con entrambe le maglie, ma comunque l’importante è aver conquistato la vittoria. Arrivavamo da un momento negativo, la squadra è stata perfetta. Sono molto contento di aver messo a segno il gol, andare a segno è stato molto importante per la gente ed anche per noi”. Così nel post gara deltrae Roma,è intervenuto aStyle Channel. “Sarri è stato uno dei miglioria partita, un allenatore top. Ha preparato bene la gara e sa sempre come motivare i giocatori in questo tipo di partite. La fiducia riposta in me dal mister è importante, anche per questo dopo il gol ho voluto festeggiare con lui. Con la vittoria di oggi prendiamo fiducia per le prossime gare”, ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - #Pedro è il 3° giocatore nella storia a segnare in un derby tra Roma e Lazio in Serie A con entrambe le maglie,… - khm_althani : #Mourinho ha bevuto dal calice amaro #Roma #Lazio #Pedro - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Roma 2-0, rete di Pedro (LAZ) - 1962Greco : Lo sceicco Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar (fratello del proprietario del PSG), non ha mai nascosto… - matoribio85 : RT @spicciar: Oggi tra il giovane #Zaniolo e il vecchietto #Pedro è andata così… #LazioRoma #DerbyDellaCapitale #Lazio #asroma ?? ?? ?? https:… -