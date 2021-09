La reazione di Luca Morisi allo scoop sull’indagine per droga (Di lunedì 27 settembre 2021) Da ore è ufficiale la notizia dell’indagine svolta a carico di Luca Morisi, ex guru della comunicazione leghista. Su di lui pendono le accuse di cessione di stupefacenti. In queste ore sono arrivate le parole di Morisi, il quale in una sorta di messaggio di ammissione dei fatti si rivolge prima a Salvini e poi a tutto il mondo della Lega spiegando che le sue scelte sono condizionate da uno stato di salute al momento precario. “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Da ore è ufficiale la notizia dell’indagine svolta a carico di, ex guru della comunicazione leghista. Su di lui pendono le accuse di cessione di stupefacenti. In queste ore sono arrivate le parole di, il quale in una sorta di messaggio di ammissione dei fatti si rivolge prima a Salvini e poi a tutto il mondo della Lega spiegando che le sue scelte sono condizionate da uno stato di salute al momento precario. “Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo: chiedo innanzitutto scusa per la mia debolezza e i miei errori a Matteo Salvini e a tutta la comunità della Lega a cui ho dedicato gli ultimi anni del mio impegno lavorativo, a mio padre e ai miei famigliari, al mio amico di sempre Andrea Paganella a fianco del quale ho avviato la mia attività ...

