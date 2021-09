Irlanda, l’anziano morto di Covid dopo che un No vax italiano l’ha convinto a scappare dall’ospedale – Il video (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 14 settembre Antonio Mureddu Gravegliu, un No Vax di origini italiane residente in Irlanda, si era introdotto senza mascherina all’interno del Letterkenny University Hospital (LUH) per portare a casa un suo conoscente, l’anziano Joe McCarron, convincendolo a lasciare la struttura nonostante fosse stato ricoverato per Covid. La scena è stata ripresa dal cellulare del complottista, pubblicando il video sui social insieme a un altro dove accusano l’ospedale di averlo trattato come una cavia. Joe, ricoverato nuovamente d’urgenza qualche giorno dopo, è morto. Nel video ripreso dal complottista si notano gli inutili i tentativi del medico e dell’infermiera per convincere l’anziano signore, con evidenti difficoltà respiratorie, a rimanere nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 14 settembre Antonio Mureddu Gravegliu, un No Vax di origini italiane residente in, si era introdotto senza mascherina all’interno del Letterkenny University Hospital (LUH) per portare a casa un suo conoscente,Joe McCarron, convincendolo a lasciare la struttura nonostante fosse stato ricoverato per. La scena è stata ripresa dal cellulare del complottista, pubblicando ilsui social insieme a un altro dove accusano l’ospedale di averlo trattato come una cavia. Joe, ricoverato nuovamente d’urgenza qualche giorno, è. Nelripreso dal complottista si notano gli inutili i tentativi del medico e dell’infermiera per convinceresignore, con evidenti difficoltà respiratorie, a rimanere nella ...

