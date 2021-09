GF Vip 6, Franco Bortuzzo stronca il flirt tra Manuel e Lulù (Di lunedì 27 settembre 2021) Al GF Vip 6, l’entrata in scena di Manuel Bortuzzo non è passata inosservata. Ha sin da subito commosso lo spirito di questo ragazzo, il suo impegno, la grande tenacia e la voglia di mettersi in gioco e di superare dei limiti. Dentro la casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare con Lucrezia “Lulù” Selassié, che lo ha conquistato tra malizia e dolcezza. Eppure, Franco Bortuzzo – padre di Manuel – non è molto d’accordo riguardo al flirt. In occasione dell’intervista rilasciata a Non succederà più – trasmissione di Radio Radio – Bortuzzo Senior ha confidato a Giada di Miceli che solitamente Manuel ha altri gusti in fatto di donne. “In quelle circostanze si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021) Al GF Vip 6, l’entrata in scena dinon è passata inosservata. Ha sin da subito commosso lo spirito di questo ragazzo, il suo impegno, la grande tenacia e la voglia di mettersi in gioco e di superare dei limiti. Dentro la casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare con Lucrezia “” Selassié, che lo ha conquistato tra malizia e dolcezza. Eppure,– padre di– non è molto d’accordo riguardo al. In occasione dell’intervista rilasciata a Non succederà più – trasmissione di Radio Radio –Senior ha confidato a Giada di Miceli che solitamenteha altri gusti in fatto di donne. “In quelle circostanze si creano altri equilibri, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la ...

Advertising

Diregiovani : A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista a #RadioRadio ha espresso titubanza sull’interes… - franco_dimuro : RT @spighissimo: Stavolta abbiamo pescato il Renzianotto VIP...ma tutti qua stanno a far finta di non capire un cazzo? - GFvip6sondaggi : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: “Non è il tipo di mio figlio”… - infoitcultura : GF Vip, il commento di Franco Bortuzzo sulla relazione del figlio Manuel con Lulù: “Non è il suo tipo” - crazylo91591062 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: “Non è il tipo di mio figlio”… -