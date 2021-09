Genova | 17enne perseguita l' educatrice | fermato con una bottiglia di acido muriatico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genova 17enne

- Ha stalkerizzato la sua educatrice fino a farle cambiare abitudini e lugoo di lavoro: ... Dalle indagini era emerso che da diverso tempo iltormentava e perseguitava l'educatrice, ...... su richiesta della Procura per i Minorenni di, nei confronti di un algerino di 17 anni ... Sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico del, considerando che ha perseverato nella ...Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Genova per stalking dopo essere stato sorpreso con una bottiglia di acido muriatico nei pressi di una comunità per minori dove lavora una educatrice che aveva ...Il giovane è stato fermato all'esterno del luogo di lavoro della donna, che stalkerizzava da diverso tempo: disposta la custodia cautelare in carcere ...