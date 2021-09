FI, Gasparri: conto alla rovescia per mandare via Raggi (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Flash mob di Forza Italia Roma questa mattina sulla scalinata del Campidoglio, guidata dal commissario romano Maurizio Gasparri, per consegnare un avviso di sfratto alla Raggi, a sette giorni dall’esito delle amministrative di Roma. Erano presenti tra gli altri la capolista al Comune Maria Spena, il candidato presidente del XII Municipio Pietrangelo Massaro, il candidato alle suppletive della Camera Pasquale Calzetta e il candidato al Comune Simone Leoni. “Siamo sulla scalinata del Campidoglio- ha spiegato Gasparri- per iniziare il conto alla rovescia, mancano solo sette giorni alla fine dell’incompetenza della Raggi e dei Grillini nella gestione del Campidoglio.” “Contiamo i minuti perché questa stagione si deve chiudere e la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Flash mob di Forza Italia Roma questa mattina sulla scalinata del Campidoglio, guidata dal commissario romano Maurizio, per consegnare un avviso di sfratto, a sette giorni dall’esito delle amministrative di Roma. Erano presenti tra gli altri la capolista al Comune Maria Spena, il candidato presidente del XII Municipio Pietrangelo Massaro, il candidato alle suppletive della Camera Pasquale Calzetta e il candidato al Comune Simone Leoni. “Siamo sulla scalinata del Campidoglio- ha spiegato- per iniziare il, mancano solo sette giornifine dell’incompetenza dellae dei Grillini nella gestione del Campidoglio.” “Contiamo i minuti perché questa stagione si deve chiudere e la ...

