Delio Rossi | Il Napoli deve stare attento ad un avversario in particolare

(Di lunedì 27 settembre 2021), ex allenatore tra le altre di Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Bologna, è intervenuto come ospite su Radio Kiss Kiss, soffermandosi su una cui ilpreattenzione. "Ilattendo a se stesso, ha una rosa collaudata a cui è stato aggiunto un grande centrocampista come Anguissa. Il camerunense è un giocatore moderno e di grande intensità. Il mio centrocampista ideale, comunque, rimane Milinkovic-Savic della Lazio. Nel nostro calcio non si ha pazienza con i giovani, penso ad esempio al Milan con Tonali o allo stesso, lo scorso anno con Osimhen.

Napoli Calcio -è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:LAZIO INTERVISTA- Il derby è ormai alle porte. Dopo Hernanes e Mauri , scorrendo nel 'match program' del derby capitolino, troviamo anche le parole di, ex allenatore della Lazio . Il derby di Roma: le parole di'A quale derby sono più legato? Noi partivamo spesso da sfavoriti, quindi vincere il derby aveva un doppio valore. ...“Anguissa è un centrocampista moderno che dà fisicità e tecnica. È in grado di fare la differenza. Si parla spesso di calciatori pagati più di quanto valgono, tra cui è figurato anche Osimhen. È perch ...Delio Rossi, allenatore, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria per 2 a 0 contro il malcapitato Cagliari di Walter Mazzarri.