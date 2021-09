Claudio Amendola | «La malattia di mia moglie Francesca | e il nostro amore che cresce col tempo»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un racconto in punta di piedi, accorto commosso. Un racconto in cui alla malattia non è mai stato dato un nome. Claudio Amendola, ospite di Verissimo, è tornato a parlare della sindrome che, dal 2015, affligge la moglie, Francesca Neri. «Non ha una malattia chiara», ha cominciato l’attore, affidando le proprie parole a Silvia Toffanin. «Ha, però, una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro, che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto», ha poi spiegato Amendola, sposato alla collega dal 2010. Quale sia la malattia che le è stata diagnosticata, Amendola non lo ha detto. Qualcuno ha ipotizzato possa trattarsi di una fibromialgia, ma l’attore e la moglie non hanno voluto dar conto alle voci.