Roma, Mourinho: «Derby fantastico deciso dall'arbitro. Lazio dominata»

José Mourinho, al termine del match tra Lazio e Roma, è intervenuto per commentare il risultato e l'andamento della gara Al termine del match tra Lazio e Roma, José Mourinho ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: SERIE A – «Il calcio italiano è migliorato tanto nella qualità, è un calcio offensivo, le squadre hanno voglia di vincere. Questa è una partita fantastica, l'arbitro e il VAR non hanno avuto dimensione. Guarda il secondo gol della Lazio, poteva essere 1-1, l'arbitro ha sbagliato. Manca anche il secondo giallo a Leiva. Situazioni simili a quelle di Pellegrini. I miei sono stati i più bravi in campo. Quando vai sotto tre gol qualcosa hai sbagliato, abbiamo giocato e dominato, ho visto la Lazio in difficoltà.

