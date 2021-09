Pechino Express 2022, svelato il cast della nuova edizione (Di domenica 26 settembre 2021) Il cast di Pechino Express 2022 Arriva una bella notizia per uno dei reality più amati del pubblico. Parliamo di Pechino Express 2022 (che ha mantenuto il proprio nome nonostante si pensasse al cambio Pekin Express) e andrà in onda su Sky il prossimo anno. Ebbene grazie a DavideMaggio.it siamo in grado di informarvi sulle L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 settembre 2021) IldiArriva una bella notizia per uno dei reality più amati del pubblico. Parliamo di(che ha mantenuto il proprio nome nonostante si pensasse al cambio Pekin) e andrà in onda su Sky il prossimo anno. Ebbene grazie a DavideMaggio.it siamo in grado di informarvi sulle L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - davidemaggio : #BOOM Ecco cast completo, rotta e novità di #PechinoExpress 2022 - SaraRRSnow : Barbascura X a Pechino Express. Non è un'esercitazione, Barbascura X a Pechino Express!!! #pechinoexpress… - MayPinkFlower : RT @trashloger: Maledetti ricchi di merda che si so’ presi pure Pechino express io adesso come farò senza la telecronaca su twitter era l’u… - hznll28 : RT @Giuh_h: VI PREGO VI SCONGIURO DATECI PECHINO EXPRESS ANCHE SU TV8 #pechinoexpress -