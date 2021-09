Partite delle 15: Fiorentina corsara a Udine, vince il Sassuolo inguaiando la Salernitana e show Empoli in casa (Di domenica 26 settembre 2021) Empoli - Bologna 4 - 2 (1' aut. Bonifazi, 11' Barrow (B), 31' Pinamonti, 54' Bajrami, 76' Arnautovic (B), 90' Ricci) Il racconto L'Empoli trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella a Cagliari (... Leggi su globalist (Di domenica 26 settembre 2021)- Bologna 4 - 2 (1' aut. Bonifazi, 11' Barrow (B), 31' Pinamonti, 54' Bajrami, 76' Arnautovic (B), 90' Ricci) Il racconto L'trova la seconda vittoria consecutiva dopo quella a Cagliari (...

Advertising

Inter : ?? | NICO Nicolò Barella ha partecipato a un gol in ognuna delle sue ultime quattro partite di @SerieA, sua miglior… - OptaPaolo : 4 - La #Juventus non ha vinto nessuna delle prime quattro partite stagionali di Serie A per la quarta volta nella s… - officialmaz : Oggi #DAZN mi sta facendo venire il mal di testa. Ho rinunciato a vedere le partite del pomeriggio. Qualcuno faccia… - Cly2460 : @DAZN_IT una delle partite più attese della #SerieA avete rotto il cazzo - romeobianchini : @TheBobass Non a caso le partite a 11 finiscono con lo stesso risultato delle partite a sette degli amatori. Ieri i… -