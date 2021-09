Palestrina, Anno Scolastico 2021/2022: inizia la Mensa (Di domenica 26 settembre 2021) Nella Città di Palestrina quella di lunedì 27 settembre 2021 sarà una giornata importante: avrà inizio, per l’Anno Scolastico 2021/2022, il servizio di Refezione. L’assessore al ramo, Lorella Federici, in un post Fb così si è espressa: «Con il suono della prima campanella dell’Anno Scolastico 2021/2022, avvenuto lo scorso 13 settembre, nella Città di Palestrina è partito, regolare ed efficiente, il servizio di Scuolabus che, ovviamente, è articolato nel rigoroso rispetto della normativa anti Coronavirus. Un’altra data importante è quella dell’ultimo lunedì del corrente mese: il prossimo 27 settembre 2021, infatti, è previsto l’avvio del servizio di Mensa scolastica in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Nella Città diquella di lunedì 27 settembresarà una giornata importante: avrà inizio, per l’, il servizio di Refezione. L’assessore al ramo, Lorella Federici, in un post Fb così si è espressa: «Con il suono della prima campanella dell’, avvenuto lo scorso 13 settembre, nella Città diè partito, regolare ed efficiente, il servizio di Scuolabus che, ovviamente, è articolato nel rigoroso rispetto della normativa anti Coronavirus. Un’altra data importante è quella dell’ultimo lunedì del corrente mese: il prossimo 27 settembre, infatti, è previsto l’avvio del servizio discolastica in ...

