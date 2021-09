Juve Sampdoria 3-2: seconda vittoria consecutiva per i bianconeri (Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – Vince non senza brividi la Juve di Massimiliano Allegri, che porta a casa tre punti preziosissimi contro la Sampdoria. Dybala segna poi esce per infortunio, Bonucci raddoppia prima del gol a fine primo tempo di Yoshida. Locatelli sembra chiudere l’incontro, ma Candreva nel finale riaccende momentaneamente le speranze. seconda vittoria consecutiva per la Juventus. Sintesi Juve Sampdoria 3-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Sampdoria. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – Vince non senza brividi ladi Massimiliano Allegri, che porta a casa tre punti preziosissimi contro la. Dybala segna poi esce per infortunio, Bonucci raddoppia prima del gol a fine primo tempo di Yoshida. Locatelli sembra chiudere l’incontro, ma Candreva nel finale riaccende momentaneamente le speranze.per lantus. Sintesi3-2 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica ...

Advertising

juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventino778 : RT @juventusfc: Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - MassimoChiaram7 : RT @VincenzoSteve98: La Juve vince la seconda gara di fila convincendo per gran parte della partita. Poi la Sampdoria con orgoglio la mette… - gilnar76 : Juve Sampdoria 3-2: Dybala, Bonucci e Locatelli per il successo di misura #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -