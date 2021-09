Ilary Blasi, il suo nuovo programma è un flop e Fabrizio Corona sui social la massacra (Di domenica 26 settembre 2021) Quello tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la celebre presentatrice italiana Ilary Blasi non è mai stato un rapporto idilliaco. I due sono stati protagonisti di vari scontri pubblici e proprio nelle ultime ore Corona è tornato a punzecchiare la moglie di Francesco Totti pubblicando una particolare storia su Instagram. Ma, cos’è successo di preciso? Ilary Blasi torna in tv con Star in the Star Ilary Blasi da qualche settimana è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma intitolato ‘Star in the Star’. Il programma però fin dal suo annuncio è stato subito sommerso dalle critiche e accusato di essere troppo simile ad altri due programmi di successo ovvero ‘Tale e ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 settembre 2021) Quello tra l’ex re dei paparazzie la celebre presentatrice italiananon è mai stato un rapporto idilliaco. I due sono stati protagonisti di vari scontri pubblici e proprio nelle ultime oreè tornato a punzecchiare la moglie di Francesco Totti pubblicando una particolare storia su Instagram. Ma, cos’è successo di preciso?torna in tv con Star in the Starda qualche settimana è tornata sul piccolo schermo con unintitolato ‘Star in the Star’. Ilperò fin dal suo annuncio è stato subito sommerso dalle critiche e accusato di essere troppo simile ad altri due programmi di successo ovvero ‘Tale e ...

