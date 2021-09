Giaccherini | «Scudetto? Le milanesi e il Napoli avanti Juve | serve pazienza»

(Di domenica 26 settembre 2021) Emanuele, exntus e non solo, ha detto la sua sulla corsa allo: ecco le sue dichiarazioni Emanuele, ex centrocampista dellantus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. CORSA– «Vedo Inter, Milan epiùrispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma, che con Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco, ilmi sta sorprendendo per come riesce a vincere le partite con grande facilità. Credo che i tifosi dellantus dovranno avere, perché questo può essere un anno di transizione. La società sta ricostruendo, non c’è più lo zoccolo duro italiano dei ...

Giaccherini: «Centrocampo Juve? Confronto col passato è impietoso». Le dichiarazioni dell'ex esterno bianconero Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato da La Gazze ...