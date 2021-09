Filippi: “Difficoltà nel fare la partita, questo atteggiamento non va bene” (Di domenica 26 settembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi al termine della sfida andata in scena allo Stadio "Rocchi" Leggi su mediagol (Di domenica 26 settembre 2021) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo Giacomoal termine della sfida andata in scena allo Stadio "Rocchi"

Advertising

Mediagol : Filippi: “Difficoltà nel fare la partita, questo atteggiamento non va bene” - Nerone_Nerone : @012caratteri @Emanuel95917662 Hai mai pensato , anche per un attimo , che del tuo gradimento potrei strafottermen… - Mauro23742329 : @GiusCandela Questa è la dimostrazione che non servono grandi show ,ma basta puntare sulla semplicità ,con canzoni… -