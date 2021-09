Cade e si fa male alla spalla, escursionista soccorsa sopra Moggio (Di domenica 26 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Imparare a lavorare la carta e trovare lavoro, promosso un corso in Alto Friuli Visita a sorpresa del presidente Mattarella alla Fantoni al ... Leggi su friulioggi (Di domenica 26 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Imparare a lavorare la carta e trovare lavoro, promosso un corso in Alto Friuli Visita a sorpresa del presidente MattarellaFantoni al ...

Advertising

st_larochelle : @Maldi___ Se l’arbitro ha visto un qualsiasi contatto ha visto male e si cade nel chiaro ed evidente errore - CornerMessina : Commento, risultati e marcatori del quinto turno del Girone C: scivolone del Monopoli in casa del Francavilla e Bar… - enrigoletto : @PeppinInter @alefinoallafine Per una volta concordo con chi sostiene che mette male il piede e cade per sbaglio. P… - Obra49474830 : @eubabySte @Tropa_Reallity Non incolpo, dico che non hanno fatto niente anche se hanno capito quale era il pericolo… - roby_italy_51 : @Maxprimis Azz. Poco male. C'è di peggio: credere ai ricchi che vogliono donarti soldi o ragazzine che vogliono con… -