Atp Sofia 2021 | Cecchinato out nelle qualificazioni | Marchenko passa in due set

Marco Cecchinato esce di scena nelle qualificazioni del torneo Atp di Sofia 2021. Il tennista azzurro è stato infatti eliminato ad un passo dall'ultimo atto che consente l'accesso al tabellone principale. L'ucraino Iliya Marchenko ha vinto in due set (6-3 6-3) dopo poco più di un'ora di gioco. Cecchinato, testa di serie numero due, ha iniziato non al meglio, perdendo il servizio e trovandosi subito a rincorrere (1-3), lasciando così il primo set all'avversario. Il copione si ripete nella seconda frazione di gioco, dove riesce a recuperare da 0-2 a 2-2 e a tenere fino al 3-3. Poi però l'ucraino prende il mano il gioco e allunga fino al 6-3 che chiude set e match.

